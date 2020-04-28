今晚食乜：雜菜咖喱　椰香爆燈

煮咖喱，很多人都會加水製作，IG@bosh.tv就教大家用椰汁奶嚟整一味雜菜咖喱。先以椰子油炒香洋葱，才放入各種香料和調味料，洋葱炒至軟身後加少許水將調味拌勻煮至溶化，之後倒入椰絲和薯仔炒勻，平常這個時候大家會加水來煮，但這個咖喱汁就以全椰汁奶來製作，然後加入椰糖及辣醬等調校啱心水嘅味道，如果食得辣嘅話，辣醬不妨加多一點點。最後放入椰菜花煮至醬汁變得濃稠，再放入青豆拌勻即可。椰香雜菜咖喱可以用來配米飯，味道夠晒濃郁，由於只用蔬菜製作，沒有肉的油膩，食得多也不覺膩，素食者亦合適。

材料：

椰子油 2湯匙

洋葱絲 2個

薑蓉 2湯匙

蒜蓉 4瓣

Garam Masala粉 1湯匙

孜然粉 1湯匙

薑黃粉 1湯匙

丁香粉 1茶匙

茄膏 1湯匙

水 4湯匙

椰絲 半杯

薯仔粒 6個

椰奶 2罐

椰糖 3湯匙

鹽 1茶匙

辣醬 1湯匙

椰菜塊 1個

青豆 1杯

做法：

1.鑊內放椰子油，加洋葱絲炒香，放薑蓉和蒜蓉炒香。

2.加Garam Masala粉、孜然粉、薑黃粉和丁香粉煮勻。

3.加茄膏和水煮勻。

4.放椰絲拌勻，倒入薯仔粒炒香。

5.加椰奶煮滾，放入椰糖、鹽、辣醬和椰菜煮至軟身。

6.放入青豆拌勻便成。