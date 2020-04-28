傳統學校定國際學校？IB vs DSE點揀好？

香港的IB成績一向不俗，以去年為例，全球200個狀元中，有接近40個是香港學生，比率是其他國家的十倍，iStudy Learning Center教務總監Titus Lam表示，DSE是6年制，而IB（International Baccalaureate）則是國際文憑教育組織的考試，主要可以分為MYP和IBDP，IB有6科本科，最高級別是7分，與DSE最大分別是課程精神的不同，DSE相對注重學術，題目比較艱深，學生要做大量練習來應付考試，而IB其實亦同樣艱深，但較著重思考，有不同的思稚方式，另外也需要撰寫論文。」

IB在全球的認受性愈來愈高，受到美國、英國、加拿大、紐西蘭等知名大學的歡迎，他說：「每間大學也希望取錄發展全面的學生，而IB的課程要求就能夠滿足大學對人材的需求。」Titus解釋，國際學校的IB課程與傳統學校不同，每班只有約8至10人，坐法也不是一排排面向黑板，而是分成多個小組，加入自由討論時間，老師更會鼓勵思考和發問，如果小朋友喜歡和人溝通或者喜歡討論，勇於表達意見，所有事都會提出疑問，這種思維模式可能比較貼近IB。」

現時香港約有一半IB學生放學後都會去補習，而IBDP的考試對他們來說並不簡單，對學術有一定要求，所以考生要尋找方法，令自己取得能夠升讀大學的分數，Titus說：「DSE的補習一般以大班為主，知名導師甚至會打通幾間班房，教授近百名學生，這是較為單向的模式。IB因為學生比較互動而且喜歡發問，補習一般是小班教學，上堂亦較多互動時間。」