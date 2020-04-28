中國移動香港新5G計劃　大灣區通訊、應用權益俱備

【特約報道】黃金頻段全啟動 服務計劃全方位滿足客戶需求

5G網絡已於香港全面啟動，當中中國移動香港(CMHK)是擁有最多被譽為「5G 黃金頻段」 3.5GHz頻譜數量的香港流動網絡營運商之一。CMHK除了推出30GB體驗計劃外，更設有100GB、200GB及300GB的5G服務計劃，滿足不同客戶需求。計劃更包含高達20GB大灣區數據及話音服務，並專享多款5G應用及優惠，包括免費UGAME VIP會籍可隨時暢玩多款熱門遊戲，及優越會會員的專屬禮遇！同時入手5G手機更享高達$3200折扣！

CMHK 5G網絡覆蓋廣

CMHK擁有最多被譽為「5G 黃金頻段」的 3.5GHz頻譜數量，更是目前擁有最多5G頻譜的香港流動網絡營運商之一，透過靈活分配頻譜，有效提升網絡效率及5G覆蓋面，首階段CMHK的5G網絡已覆蓋全港各區，中西區、灣仔及銅鑼灣室外覆蓋更達90%以上，並伸延至各主流基礎設施及地標，包括香港國際機場、香港會議展覽中心、海港城等等，覆蓋領先對手。

上台送UGAME VIP會籍暢玩雲遊戲

CMHK 5G 服務計劃為Game迷及影迷帶來免費5G應用，包括高達24個月UGAME VIP會籍。由7月開始可以免費任玩80款電腦/主機級別的熱門遊戲，7月之前亦可以任玩UGAME體驗版約40款熱門遊戲！當中包括越野賽車遊戲《WRC4世界越野錦標賽》、恐怖射擊遊戲《地鐵2033》及格鬥迷必玩的《拳皇XIII》等，全部都可以以串流方式直接於伺服器上運行，毋須下載或安裝，且同時支援手機及UTV Box，大、小屏幕隨時高清暢玩。此外，亦為客戶送上UTV hmvod電影組合，提供最新及精選電影串流點播服務，用戶可透過5G網絡隨選隨播各地高清影視內容。

配合5G手機 發揮5G網絡真正實力

5G網絡必須配合5G手機方可真正發揮實力！新客上台簽約 5G服務計劃同時入手指定5G旗艦手機，包括Galaxy S20系列及Huawei P40系列，即可享高達$1,400折扣！如果選用5G服務計劃100GB或以上，更可晉級成為Privilege Club會員，盡享會員尊尚禮遇、生活時尚及專屬客戶體驗活動。另外，客戶現可以優越價$798購買原值$2,358的「ONE Home智能家居 5G 專享組合」。

大灣區數據及話音跨境無縫連接

CMHK的5G服務計劃除包含本地通訊，亦包含跨境話音及數據。所有5G服務計劃客戶均可於中國內地/香港/澳門免費任聽來電。如使用100GB、200GB、300GB計劃更可享每月100、200、500分鐘的大灣區的通話分鐘。大灣區數據方面亦為用戶送上高達20GB大灣區漫遊數據，可於中國內地及澳門使用，真正實現跨境通訊無界限！5G體驗服務計劃月費只需$198/30GB，100GB計劃合約優惠月費亦只需$298，絕對物超所值！

體驗計劃推廣期至另行公布。只適用於選用指定5G服務計劃並簽約24個月之新客戶。須另繳每月$18 行政費，攜號轉台客戶可於合約期內豁免。受條款及細則約束。