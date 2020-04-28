本日日本：超舒適！溫泉酒店玩Glamping

一家大細去旅行，想浸溫泉又想Glamping，有沒有兩者兼得的辦法呢？位於長崎縣島原市的Hotel南風樓最近就有新攪作，可以滿足兩個願望。酒店剛將一個庭園位置打造成豪華露營空間，設有弧形大帳篷，面積約20平方米，酒店房內的設施齊備，包括2張雙人床、梳化、2個睡袋、冷氣、浴衣、電視、洗衣機、微波爐等，連任天堂Switch也有，認真照顧周到。由於庭園部分是有蓋的，所以下雨天也不怕。

晚餐方面，酒店預備美味的食材，可以BBQ，享受大自然。早餐則到酒店餐廳用膳。晚上花園周圍有200棵亮了燈的樹，營造出浪漫的空間。當然也不少得享用酒店的溫泉設施，消除疲勞。酒店大堂晚上不時舉辦活動，例如射擊遊戲，乒乓球，電子遊戲如馬里奧賽車、太鼓之達人等，喜愛熱鬧氣氛就不要錯過。玩完回到帳幕休息，有一部投影機將星空呈現在屋頂，躺在床上望着漫天星空，感覺夢幻。庭園內備有游泳池，夏天時小朋友可以盡情玩水。設施強調「三密迴避」，即不會密閉、密集和密接。露營的位置位於海邊，海風送爽，和其他客室亦有一段距離，而且一日一組限定，私人空間充足。

Hotel南風樓

地址：長崎縣島原市弁天町2-7331-1

房租：每晚每位13,200日圓起（可入住3至4人）