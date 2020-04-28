平治EQ Power　技術再進化

平治(Mercedes-Benz)的EQ Power(PHEV插電式混能)技術不經不覺已進化至第3代。（互聯網）

德國大廠平治(Mercedes-Benz)的EQ Power(PHEV插電式混能)技術不經不覺已進化至第3代。廠方最近便就此，發表了新一代EQ Power技術的資訊，並表示預計在2020年底前，會推出超過20款搭載第3代EQ Power技術的PHEV新車。

其中搭載此第3代EQ Power技術的A-Class家族(例如：A250 e、CLA 250 e及GLA 250 e)，搭載1.33L四汽缸引擎、75kW電動馬達、8G-DCT八前速雙離合器波箱及15.6kWh鋰電池組，擁有160 kW最大輸出功率(相等於218hp)及450Nm綜效扭力。其中A250完成0-100km/h僅6.6秒，極速235km/h，綜合油耗僅1.5-1.4L/100km。CLA 250 e及GLA 250 e的綜合油耗亦僅為1.8-1.5L/100km。

車載的15.6kWh鋰電池組，可透過AC交流電或DC直流電充電。若使用DC直流電快充，最快可25分鐘內由10%充至80%；若使用7.4kW掛牆式AC充電裝置，由10%充至100%則需1小時45分鐘。