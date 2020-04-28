名店首推家庭餐　Stay Home食好西

限聚令仲有兩個禮拜至完（唔知會唔會加長添），一家6、7口，話就話可以日日煮足三餐，但日煮夜煮，真係好嫌悶，間中都要柯打外賣頂一頂、抖一抖，今次搜羅中西星級特色菜嘅外賣餐單，畀大家慰勞一下日日煮餐矇嘅好煮人喇！

名人飯堂抵吃家庭餐

大熱川菜麻辣都Take Away

如果巴絲打無辣不歡，這間專門供應川式麵食嘅蘇豪餐廳或者會啱你口味。小店由即日起至5月31日期間，消費滿HK$400即享85折優惠，餐廳餐單有10款不同味味供選擇，鍾意食辣嘅可選紅油抄手撈麵、口水雞拌麵、傳統川式擔擔麵等；唔食辣嘅都可揀選葱爆羊肉湯麵、五香牛肉湯麵或大滷麵等。對川式開胃有興趣嘅亦可點選涼拌麻辣大豆芽菜、涼拌萵芛、四川胡麻小耳朵等。餐廳每日仲會提供午餐套餐，開胃菜連麵食也不過HK$98，划算！而外送平台Deliveroo於11:30am至10:15pm為餐廳提供金鐘、中環、中半山、上環及西營盤嘅外送服務。（查詢電話：2796 6866）

牛魔王必試星級扒餐

源自美國芝加哥、擁40年歷史嘅高級著名扒房也為了大家Stay Home可以鋸靚扒，首次推出自取牛扒套餐，需1日前預訂，而套餐有一人前（HK$608）或二人份（HK658）之選。前者是16安士肉眼扒連配菜及甜品；後者則包括6安士免翁牛柳及5安士深海龍蝦尾加一份配菜，有健康嘅烤珍寶蘆筍、幼滑薯蓉或滋味誘人的餐廳名菜焗芝士煙肉通粉。只需根據指示放入焗爐，便可以享受到餐廳新鮮出爐嘅滋味。扒房亦為大家庭提供Ultimate Grill家庭餐，分別係7至8位用（HK$2,588）嘅4份6安士免翁牛柳、兩份16安士肉眼牛扒、10安士紐約西冷牛扒及5安士深海龍蝦尾，以及精選配菜和甜品。以及4至5人套餐（HK$1,388），有兩份6安士免翁牛柳、一份16安士肉眼牛扒、一份10安士紐約西冷牛扒及兩份5安士深海龍蝦尾，加配菜和甜品。隨餐附上餐廳招牌調味料、自家製濃汁及新鮮大廚沙律。（查詢電話：2732 2343）