男友樂此不疲尋快感泉源

Q：我和男友近來生活比較無聊，經常共處一室，男友在網上看到說女人有G點、A點，他很感興趣，又給我看繪圖，結果在親熱時他密密尋找那些點，我估他是想我享受與平時不同的性高潮，但其實好像平時前戲愛撫外陰已滿足到我，跟他直接說過不舒服又沒有理會我，難道我要佯裝開心去滿足他？

Irene

A：男女之間對伴侶的身體能保持興趣，希望發掘快感泉源本是樂事。然而，過程中男朋友單向進行一些他自己感興趣的舉動，卻忽略了你的身體感覺，這是太過粗心大意了。

先解說一下，這些「點」是醫生提倡出來的高潮位置，首先出現的是「G點」的說法，已超過大半世紀，1944年，德國一位婦科醫生葛雷芬伯（Ernst Gräfenberg）發現了距陰道入口處約5厘米之處的陰道前壁，有一個非常敏感的「點」，有大量神經末梢，經觸碰和刺激可令女性產生極度強烈的性高潮，後來它以醫生的姓氏命名叫做「G點」（Gräfenberg spot）。「G點」掀起爭論，有人確信「G點」存在，有人則認為並非每位女性都擁有「G點」，另有觀點指女性的性刺激區域遍布性器官，毋須純粹在意「G點」。

爭論之際，又有人發掘出「A點」，指出它位於「G點」和子宮頸之間，它可通過摩擦陰道壁而得到性高潮，「A點」信奉者建議性交時女方坐於床沿，讓男方從前方進入。

尋找陰道內的「點」，其實都是以「陰道高潮」為主軸。然而不少女性所享受的卻是以愛撫外陰、刺激陰蒂所激發的「陰蒂高潮」。

絕不建議你假裝投其所好去滿足男朋友的慾望，隱瞞只會傷及雙方感受，亦會使你越加抗拒，若然他誤以為你喜歡陰道刺激，豈不是更會樂此不疲？倒不如坦白解釋，你向來喜歡的是「C點」，也就是陰蒂（Clitoris）的意思，不必大費周章去尋快感泉源了。

李偉儀