生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 紛擾的思緒突然變得清晰，趁機將問題一次過解決吧，宜擴闊自我思維。

牛：→ 做人要有自己的主意，不要老是盲目附從，這只會令到自己不快樂呢！

虎：↓ 和朋友說東說西，一句說話無意說中朋友的要害，嚴重傷害彼此感情。

兔：→ 你的幸運來自細心，明白箇中的玄機，做甚麼事情自然更得心應手。

龍：→ 目前的生活中，夥伴的影響力遠比你所想的更加重要，宜好好相處。

蛇：↓ 有同事發生爭執時，宜出面調停，但亦要保持公正立場，偏私對你沒好處。

馬：↑ 工作上好好的和合作夥伴互相補足，不要意氣用事，將會獲得空前成功。

羊：→ 因個人無知，以致事事不順，多看多想，打好基礎，自然得心應手。

猴：↓ 是日沖煞，處理事情的能力強差人意，令小事變得更複雜，宜好好反省。

雞：→ 壓力源自心魔，勸你別要求太高了，人生可不是事事如意，宜學習忍耐。

狗：↑ 今天人緣運不錯，和愛侶及朋友都有如沐春風的感覺。白色有利運勢。

豬：★ 個人魅力終於回復了昔日的風采，大有機會找到心儀的對象。紅色利姻緣。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌