白羊：正財運稍佳卻略帶不穩，轉職、謀事等良機不乏，但需擇善而行，以免得不償失。

金牛：人氣雖好，但職場人事或會較頻，注意人際關係及溝通情況，保持低調可助過度。

雙子：精神狀態稍佳，但體能及工作運欠佳，壓力較大避免緊張，放鬆情緒，表現更佳。

巨蟹：社交運稍佳，但人事及感情問題或會較頻，宜自律言行，勿招惹桃色或是非流言。

獅子：事業運稍佳，求職、轉職或謀事等有小行。體能不穩，工作壓力較大，需予耐性。

處女：出勤、公幹、海外項目等，人事問題或會較頻，若能保持謙虛，可助招貴人助力。

天秤：人氣及情緒雖持續不穩，但已婚朋友可借親密活動增進情誼，關係將更和諧愜意。

天蠍：戀愛運回穩，雖偶有溝通問題，但固有關係較早前平穩愜意，多交流可增進溝通。

人馬：人氣及體能回穩，工作運轉佳，效率回升不少，但正財欠佳，開單等需多予耐性。

山羊：人緣及桃花運轉佳，親子及感情關係回穩。事業運不穩，開單、謀事等需予耐性。

水瓶：情緒回穩，家庭運稍佳，但精神稍遜或會易感疲倦，出勤、公幹等壓力將會較大。

雙魚：社交運回升，辭令及溝通力回穩，但仍需注意人際關係，注意言行，將有助改善。