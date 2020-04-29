Heari藍牙助聽耳機　改善「聆」障礙　性價比極高

【特約報道】隨着年齡增長，不少人的聽力會出現減退迹象，需要佩戴助聽耳機（俗稱：助聽器）改善聽力，講到助聽器，近年無論外觀設計、科技投放，以及實用性 和耐用性都大幅提升，大大改善「聆」障礙，而助聽耳機品牌 Heari趁母親節推出優惠，不妨給媽媽送上驚喜。

革新數碼科技

全新助聽耳機品牌 Heari，可說是本地科研的成果。採用時尚的掛頸+入耳式藍牙耳機設計，並注入革新數碼科技，在進行實時聽力補償的同時，亦大幅改善收音咪與喇叭的距離，杜絕嘯叫聲，噪音亦低，不會嘈吵轟耳，佩戴舒適。內置鋰電池，備用時間超過10小時，透過Micro Usb充電，充電時間約 2.5 小時。 除了助聽功能外，還能作為日常藍牙耳機使用，聽歌、睇片無問題，實用度高。

隨時耳力評測

耐用性方面，連接主機和耳機的電線加入Aramid Fiber防彈絲，抗拉力強，減少電線因受外力拉扯造成的損耗影響。加上主機配備納米塗層，可阻擋汗水雨水，更加耐用。值得一提是，Heari可透過藍牙連接耳機，配合專用測試聽力App，只需幾個步驟，便可隨時隨地按你的聽力情況作出最新評測及即時更新調音，不用每次到聽力中心測試，省時經濟又方便。售價不到7千港元，相較於市場同類型產品，性價比極高。

網址：www.heariaudio.com

查詢電話：3678 2002