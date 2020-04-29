惠僑英文中學　放眼國際拓視野　自信學習展才能

【營業資訊】屹立於深水埗區五十年的惠僑英文中學，一直秉持「全人教育」的辦學宗旨，充分發揮直資學校的靈活性及優勢，投入大量資源提供豐富多元的聯課活動、交流活動、社會服務及STEM教育等，致力發掘學生潛能，讓學生體驗學習的樂趣，提升自信，並於各活動及比賽中展示所學。惠僑學生亦不負所望，屢獲殊榮。

靈活語言教學 集誦蟬聯冠軍

惠僑特別重視語言教學，除致力營造語境外，更積極舉辦多元學習活動，透過靈活的學與教方式，鼓勵學生投入學習，寓學習於娛樂，提升表達能力及自信。中文科每年均推薦學生參加校際朗誦節，多年來學生在朗誦節中囊括多項大獎。今年中五、六年級粵語男女子組詩詞集誦再次擊敗多支傳統名校勁旅，奪得第71屆香港校際朗誦節中五中六組粵語集誦冠軍，連續第四年蟬聯，稱霸誦壇。而英語方面，英文組一向致力推動“Funtastic”（“Fun”＋ “Fantastic”）寓學習英文於娛樂，如通過別開生面的課堂，以及戲劇滙演，提升學生學習英文的興趣。

發展STEM教育 積極分享所學

配合全球教育趨勢，惠僑致力培養學生的創新思維和探究精神，除積極發展STEM教育外，更鼓勵學生參與各項國際性比賽，展示所學。校方成立STEM學會，每星期為學生提供人型機械人及機械臂等編程課程教學，為學生打好技術層面的基礎。近年惠僑學生在STEM相關的全港性及國際性比賽中屢獲佳績，包括在教育局商校合作計劃中的「未來工程師計劃2019 -STEAM UP A SMART CAMPUS」比賽奪得亞軍及最佳創新項目獎、遠赴韓國參加「2019國際青少年機械人比賽 2019」並奪得銅獎。另外，亦參加了「青年科技專才展覽及比賽」（中學組）與各中學及大專交流分享，更代表香港到北京參與「世界機器人大會（WRC）Dobot 智造大挑戰」，擴闊視野，汲取經驗。種種安排與規劃，讓學習能與世界新趨勢接軌，從實踐中愉快學習。

團隊訓練 自律自信

香港學生的自理能力低，常為人所詬病為「港孩」。惠僑以「全人教育」為辦學宗旨，藉着團隊訓練，能培養學生成為自信的新青年。因此，所有中一同學必須加入：聖約翰救傷隊、交通安全隊、少年領袖團、童軍或深資童軍其中一隊，藉着紀律訓練及領袖培訓，培養學生的自治、自律和服務精神。制服團隊更經常舉辦校內外活動和參與社區服務，學生從中培養出應變、解難及溝通能力，藉接觸社會不同階層的人士，了解他們的需要，從肩負社會責任中培養公民意識。

走出課室 放眼世界

讀萬卷書，不如行萬里路。惠僑自2000年始推行「世界學堂」計劃，至今已有二十年，希望每位同學在學期間最少有一次海外考察的機會，從中擴充認知體驗、拓展文化視野、學會包容不同文化、孕育大同心理。至今師生足跡已遍佈英國倫敦、韓國、日本、台灣、馬來西亞、泰國及國內大部分城市。

“Not only a School, but also a family with love” 是惠僑多年來的辦學願景。惠僑扎根深水埗區五十載，校風純樸，師生間彼此關愛，一直秉承「全人教育，多元發展」的教育理念，同舟同心。展望將來，惠僑將帶領更多學子昂首闊步，邁向精彩的未來。

學校資料

電話： 2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk