韓星熱捧　度假風法國珠寶

提起法國傳統珠寶品牌，許多人就會想起歷史悠久、分量十足的高級名貴珠寶品牌。其實當地也有不少品牌走簡約設計風格，並且以日常佩戴的Daily Jewelry為主路線，就如今日介紹的FRED，便是當中的一個代表。

品牌的標誌性Force 10手繩，憑着多變顏色及百搭設計深受多位韓星追捧，令品牌近年在亞洲人氣急升。這款手繩其實早於1966年已經面世，靈感源自品牌後人以航海帆船繩纜製成手鏈送給愛妻的設計。此手繩備有多款不同質料及顏色以供自由配搭，可更換的手鏈設計更多逹過百種配搭組合，其中一款更以精鋼製成，呈現獨特質感。

除Force 10外，Chance Infinie也是品牌近年另一熱捧系列。其獨特的鏈扣設計恍如環環相扣的繩結，形成一個無限符號—蜿蜒，象徵着永恒無止盡的愛意。系列備有頸鏈、耳環、手鏈及戒指等多款設計，其中頸鏈可配襯皮繩或純金鏈繩，搭配滿鑽或半鑽鏈扣，亦有鏈節式鏈繩。手鏈款式同樣有多款經典皮質手繩、不同尺寸的精鋼鏈繩、多層鏈繩以至名貴白金手鏈等以供選擇，最適合以近年大熱的Stacking疊戴式配搭戴法，襯出個人風格。

模特兒：Daria L. @ Model Genesis

化妝及髮型：Charmaine Cheng