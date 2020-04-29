IB攻略：IB學生和DSE學生有何不同之處？

最近筆者教育中心舉辦了史前無例的IB Student Show，和世界各地的IB學生頻密地在網上交流個分享，IB學生來自五湖四海，除了香港和亞洲的學生，來自澳洲，美國的學生也不少。這些IB學生的提問，讓我們更加了解到IB教育底下出來的學生，會問甚麼問題，發現到IB學生和本地DSE學生，原來有着根本的不同。

IB學生善於運用思考

一般本地學生着重的問題只會是考試技巧，例如某某名師的筆記，口訣、Tip題，是DSE學生比較關心的話題。但是IB學生關心的問題，都令我們大吃一驚。

“How to cope with failure?” 這是我們上個星期其中數位IB學生，不約而同問的問題。我們一直以為學生只會圍繞着學科性的問答，如何用更加快捷的方法解題，但是問的題目，竟然是如何面對失敗。這種類型的問題，一般DSE的學生根本無暇理會，因為很直接，失敗就是考得不好，結論就是要找另一個老師；但是IB同學傾向反思，他們想知道究竟厲害的人是如何面對失敗的呢？因為失敗並不可恥，每個成功的人士或學生都必定經歷大量失敗，重要的是，他們如何面對。IB學生善於運用思考，解決問題。

DSE訓練背誦和遵從

DSE學生的教育制度只着重最後考試的成績，大學亦都不會怎樣看DSE學生的預計分成績和其他的表現。這就令筆者想起舊時，曾經也在本地學校讀書，深深明白到，成績就是一切的感覺，這個只會限制了同學的創作力和想像力的制度。但是反觀IB，IB有Theory of Knowledge，每個學生都會touch base哲學，同時考試亦都並非完全制式化，例如英文就是個好例子。DSE的學生要考句法，句子結構等等，但是IB的英文就是評論和分析。可以看到，英文大家都是主科，但是切入點卻不同。DSE訓練的是背誦和遵從，IB訓練的是思考和分析。這就是為何，IB出來的學生，在大學都是很好的Presenter，而且多為小組領導者的原因。

培訓出不同類型的人

當然筆者不是說IB不考試導向，IB一樣有背誦的科目，例如生物，歷史科等等。但是整個制度和IB的文化，培訓出來的學生就是比DSE的學生更加有思考能力。例如一條數學題目，當一位老師教導了某個方法，DSE學生傾向服從，吸收了然後就直接用老師的方法。但是，IB學生很可能會比DSE學生更願意挑戰權威，嘗試問老師有否更加好的方法去解題，又或是會提出一些自己的方法是否可行。

所以筆者經常提醒IB學生，能夠入讀到IB課程真的要好好珍惜，因為不同的教育制度，可以培訓出不同類型的人。然而IB制度培訓出來的學生，在訓練思考，領導能力的層面，筆者認為是非常不錯的。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣