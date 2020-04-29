今晚食乜：芝士釀雞胸　包Ham焗超芝味

平常煮雞胸，一時過火就會變嚡，IG@liliforberg就教大家整爆芝釀雞胸。做法唔算複雜，首先在雞胸中央𠝹一刀，之後釀入厚切的Mozzarella芝士，然後再用帕爾馬火腿包裹住釀芝士的位置。

為免食材烤焗時黏實焗盤，可先鋪上一層錫紙才放入食材。在迷你薯仔面掃上檸檬汁略烤，放入雞胸和各種蔬菜，掃一層加了香料和醋的橄欖油，烤焗時就不怕烤乾。

完成後放在碟上，加上裝飾，即成一道漂亮菜式，趁芝士半融，與雞胸及火腿同吃，切開即見拉絲，入口鹹香，伴大量蔬菜，味道平衡。

材料：

迷你薯仔 適量

檸檬汁 適量

Mozzarella芝士 2塊

帕爾馬火腿 2塊

雞胸肉 2件

紫洋葱件 1個

紅椒 1個

綠色彩椒件 1個

意大利青瓜件 半條

番茄 數個

海鹽 適量

橄欖油 1湯匙

醋 2湯匙

迷迭香 適量

做法：

1.薯仔切半，掃檸檬汁，以攝氏180度焗10分鐘。

2.雞胸中間𠝹一刀，釀入厚芝士，接口位用帕爾馬火腿包好。

3.放入釀雞胸，周邊放入各種蔬菜件。

4.橄欖油、醋和迷迭香拌勻，掃在食材表面，以攝氏180度焗35分鐘。

5.灑鹽，上碟即成。