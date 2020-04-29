今晚食乜：芝士釀雞胸　包Ham焗超芝味

2020年04月29日 15:00
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    今晚食乜：芝士釀雞胸　包Ham焗超芝味（互聯網）
    平常煮雞胸，一時過火就會變嚡，IG@liliforberg就教大家整爆芝釀雞胸。做法唔算複雜，首先在雞胸中央𠝹一刀，之後釀入厚切的Mozzarella芝士，然後再用帕爾馬火腿包裹住釀芝士的位置。
    為免食材烤焗時黏實焗盤，可先鋪上一層錫紙才放入食材。在迷你薯仔面掃上檸檬汁略烤，放入雞胸和各種蔬菜，掃一層加了香料和醋的橄欖油，烤焗時就不怕烤乾。
    完成後放在碟上，加上裝飾，即成一道漂亮菜式，趁芝士半融，與雞胸及火腿同吃，切開即見拉絲，入口鹹香，伴大量蔬菜，味道平衡。
    材料：
    迷你薯仔 適量
    檸檬汁 適量
    Mozzarella芝士 2塊
    帕爾馬火腿 2塊
    雞胸肉 2件
    紫洋葱件 1個
    紅椒 1個
    綠色彩椒件 1個
    意大利青瓜件 半條
    番茄 數個
    海鹽 適量
    橄欖油 1湯匙
    醋 2湯匙
    迷迭香 適量
    做法：
    1.薯仔切半，掃檸檬汁，以攝氏180度焗10分鐘。
    2.雞胸中間𠝹一刀，釀入厚芝士，接口位用帕爾馬火腿包好。
    3.放入釀雞胸，周邊放入各種蔬菜件。
    4.橄欖油、醋和迷迭香拌勻，掃在食材表面，以攝氏180度焗35分鐘。
    5.灑鹽，上碟即成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B_Pg77FFBe9/