開箱男：HUAWEI P40 Pro　攝力強橫　AI好玩

【特約報道】隨着5G網絡在港開通，手機市場突然變得熱鬧無比，HUAWEI亦有旗艦機P40系列上市。這部P40 Pro坐擁超感知Leica四鏡頭的智能機王，拍攝能力於DxOMark取得破紀錄的128分，勇奪排名榜第一名，究竟真實攝力如何，即刻開箱睇睇！

超感知Leica四鏡

HUAWEI P40 Pro搭載超感知四鏡頭，當中包括5,000萬像素超感知廣角鏡頭、4,000萬像素超廣角電影鏡頭、1,200萬像素超感光長焦鏡頭及3D景深鏡頭，並首度加入Octa相位自動對焦檢測技術，自動對焦既快且準。鏡頭以外，它也支援XD Fusion圖像處理技術，可將不同鏡頭捕捉的影像分層運算處理，色彩、動態範圍以至散景處理方面也有上佳表現。

新進打雀神器

P40 Pro另一賣點是長焦鏡頭採用潛望式設計，支援5倍光學變焦，效果比一般混合式光學變焦優勝。在公園試拍，鏡頭變焦流暢，在最大50倍數碼變焦下，遠方雀鳥也影得一清二楚，喜愛「打雀」的話又多部神器用。針對夜拍，手機配備1/1.28吋感光元件，比同期市場的其他旗艦手機更大，其廣角鏡頭及長焦鏡頭更支援RYYB感光技術，加上OIS光學加AIS雙防震功能，大大提升低光拍攝表現。

輕鬆移除路人

女用家經常自拍，這方面P40 Pro搭載3,200萬像素前置鏡頭，支援自動對焦及前置景深鏡頭，自拍時可營造出散景效果，難怪DxOMark給予目前手機中最高的自拍分數103分啦！提到影人，它內置了多個AI拍攝功能，例如「AI精彩瞬間」模式適合捕捉運動或動態影像，人工智能會自動挑選影得最靚一張；「路人移除」則可智能識別並移除畫面中的路人甲；值得一提的還有「反光消除」，可去除畫面中的反光部分，開啟前後分野都幾明顯，屬買機後必玩「分唇」！

指向準確收音

錄影方面，P40 Pro支援4K 60fps超高清攝錄、4K HDR+縮時攝影、7,680fps超慢動作拍攝及即時散景處理，適合任何場景需要。其音頻變焦技術更是實用，利用機背三個收音咪及指向性波束形成算法，在拍攝及拉近主體畫面時，令主體聲音更清晰。

瀑布芒睇片爽

講完拍攝能力，P40 Pro的外觀也相當討好，採用業界首創的OverFlow四曲面6.58吋屏幕，四邊「瀑布」設計令手機達致無邊框，配合19.8:9的顯示比例，打爆屏幕睇片極具「沉浸」感。最正是機形貼手，單手操作靈活。手機備有冰霜銀、深海藍及晨曦金三色，機背完全不沾指模，燈光下更有漸變效果，是近年極少數予人華麗感覺的智能手機。

大量本地應用程式

貴為旗艦機，P40 Pro內建Kirin 990 5G處理器，在《Antutu》測試獲超過42萬分，打大食Game應付自如。手機兼容中港5G全網通，首創雙SIM卡加eSIM設計，並可插NM記憶卡，擴充容量高達256GB。手機可經HUAWEI AppGallery下載程式，自去年11月至今由香港開發者開發的App數目增加接近2.5倍。此機亦支援Huawei Pay，只需把P40 Pro靠近銷售點終端器，毋須使用銀行卡，即可完成交易。

規格表

制式：GSM、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE、5G

處理器：HUAWEI Kirin 990 5G

記憶體：8GB RAM+256GB ROM，支援NM卡

屏幕：6.58吋OLED (2,640×1,200解像度)

鏡頭：(前置)3,200萬像素+景深鏡頭、(後置) 50MP超感知廣角鏡頭+40MP超廣角電影鏡頭+12MP 超感光長焦鏡頭+3D景深鏡頭

對外連接：USB Type-C、藍牙5.1、Wi-Fi 6Plus

電池容量：4,200mAh

作業系統：EMUI 10.1(基於 Android 10)

體積：158.2×72.6×8.95mm

重量：約209g

售價：$6,988

查詢：8128 8810