【繽FUN劇場】職場火滾實錄！必學4點求生攻略

返工最緊要係咩？除咗食飯、準時收工同出糧之外，最緊要係有好同事呀！不過好同事就好似平價樓，都係同良心口罩一樣咁難求，遇到「A字膊」同事，更會令你想請辭……你喺Office遇過最令人髮指嘅事係咩？今次嘅《繽FUN劇場》，嘉琪就畀曉柔激到火山爆發，快啲拉番上去睇片望吓佢嘅遭遇係咪似曾相識啦！

人在職場難免受傷，唔想遭殃就要繼續睇落去，學識以下4項辦公室生存法則，包你對住咩同事都咁打得！

1.要打勝仗，先要變強

想喺職場活下去，最基本就係做好自己，將上司交托畀你嘅工作做得妥妥當當，咁人哋想搵位入你都難啦！不過工作又點會咁順利，當你遇到解決唔到嘅困難嗰陣，記住及時向上司報告同求救，唔好畀老闆覺得你做嘢慢，辦事效率低！

2.切勿跟車太貼

行走江湖，最忌心浮氣躁，沉住氣，最少保持兩秒距離！唔只喺馬路上要同前車保持距離，工作上都要與同事保持合理距離，咁樣除咗可以保護自己，又唔會令人覺得你係「孤獨精」。就算同工作夥伴做唔成朋友，都起碼唔好成為敵人，而對於辦公室小人，工作以外嘅接觸就可免則免喇！

3. 慎防豬隊友

就算幾老友都好，亦難免有爆響口嘅時候，如果一個唔覺意對方原來係「茶水間KOL」，專將是非當人情周圍唱，咁你嘅隱世秘密就好快全公司都知！同事間亦好常見「圍爐」一齊講上司壞話，但只要有一個人叛變，當事人就會知情，所以最好都係忍吓口，要呻就同公司以外嘅朋友呻啦！

4.有限度屈曲求全

雖然受氣係份人工包埋嘅，但容忍有限度，好人咪濫做，遇到「卸膊」同事將責任屈咗落你度，就一定要出聲自保！不過，如果你同劇入面嘅嘉琪一樣，畀曉柔喺老闆面前將啲錯推落佢度，就切記唔好當場拆穿演變成互相推卸大賽，應該嘗試保持心平氣和，唔好同「A字膊」同事爭論，亦唔好即刻撇清關係否認責任，可以簡單解釋原因，例如可以同老闆講：「我一直跟緊另一個Project，呢件事我都係尋日先知，未了解晒發生咩事，我搞清楚個情況再同你報告，依家最緊要解決到問題。」事情解決後，先再同上司解釋清楚前因後果，力證自己清白。