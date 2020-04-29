跟手機自轉　鏡射畫面原味「直」出

電視能「鏡射」手機畫面並非新鮮事，但由於手機畫面為直立式，在電視觀看時兩邊就有大面積黑邊，極之影響觀感！最近Samsung為此出咗部「The Sero」電視，韓文即「垂直」咁解，顧名思義在跟智能手機配對後，當用戶打直手機，電視便會隨之90度旋轉，由水平顯示變成垂直顯示，這時畫面再無黑邊，播放Instagram或Snapchat等社交影片自然更加原汁原味。

現場試玩，The Sero由偵測到手機方向再自動旋轉，前後只需3秒左右，操作幾近無聲，而且畫面在中途已經轉向成功，單是當中的機械操作已叫人眼界大開！據知電視還可另購滾輪，方便安裝後推到不同角落使用，例如在客廳跟隨瑜伽示範，推到廚房則觀看煮食教學等，用途相當多元化。

The Sero配備43吋QLED量子點屏幕，解像度達4K級數的3,840×2,160，支援HDR 10+及HLG顯示技術。跟其他電視植入喇叭不同，它的4.1聲道喇叭隱藏於直立底座下方，同時其低音部分搭載被動振幅器，配合60W輸出，聲音響得來有更多共振及層次感，現場播放《bad guy》MV的低音下沉程度就令人滿意。

The Sero即日起接受預售，無錯技術破格又保證引來注目禮，但接近$15,000的售價也比同級4K OLED電視貴上不少，值不值得就見仁見智了！