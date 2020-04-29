鬼才再出手　前衞跑鞋啱晒潮女

於倫敦時裝界出道的保加利亞裔設計師Kiko Kostadinov，短時間已經成為時裝舞台上的人氣新星，除了主理同名時裝品牌外，更為英國經典服裝品牌Mackintosh擔任創意總監。其獨特的東歐色彩風格更吸引到日本運動品牌ASICS自2017年起無間斷邀請他合作推出聯名系列。

今個春夏推出的Kiko Kostadinov x ASICS聯名系列，推出雙方合作以來第3款女裝鞋款GEL-AURANIA。設計以希臘神話中掌管天文及占星的繆思女神Urania去命名，鞋面運用多層次材質拼接而成，鞋舌上更有巨形ASICS Spiral Logo呼應今季漩渦主題。

同時鞋款配備前傾式中底及GEL科技鞋踭以增加舒適感，分別推出咖啡色及黑灰色。坦白說外觀設計及顏色配搭絕非一般女士懂得欣賞，但如果你是喜歡偏鋒前衞風格的女生，Kiko Kostadinov操刀設計的ASICS聯名系列差不多是市場上最值得投資的鞋款。