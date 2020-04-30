生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 你對金錢的控制相當混亂，買東西前宜三思，不要亂花錢購買無謂東西。

牛：→ 小說話多做事吧，別把時間全花在談天說地上，白白流失大好機會。

虎：→ 未來幾天的人際關係將會不斷上升，和人相處輕鬆自如，隨心所欲。

兔：↓ 運氣下滑，小心行事才有可能成功，莫太急進，到頭來只會自招損失。

龍：↓ 心情很差的一天，多穿白色衣服可令心情較為平靜，免生不必要的麻煩。

蛇：→ 今天如想放鬆心情，不妨到附近的小公園走走紓緩身心，可增添靈感。

馬：→ 一成不變只會令人覺得你沒有主見和固執，平白失去不少黃金機會。

羊：↑ 和同事之間的默契漸漸增加，集各人的力量，將會創出新的景象呢！

猴：→ 有伴侶的人必須強烈地拒絕第三者，不近人情亦不重要，宜硬心腸。

雞：↓ 是日沖煞，禍從口出，惡言相向，令小人有機可乘，不斷製造是非麻煩。

狗：★ 今天忽然胃口大增，有機會品嘗到不少的美食，但別吃得太多而致肥胖。

豬：↑ 黃昏時分不妨打扮一下，因將有機會碰到心儀對象，要好好珍惜這感情。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌