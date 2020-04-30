預測：下月中前，廣泛事故所造成之傷亡數字將持續上升。

白羊：人氣不穩，但精神士氣較旺，事業運略為回穩，求職、轉職及謀事等可積極行事。

金牛：精神狀態欠佳，出門、公幹、出勤及海外項目等，阻力或會較大，需多予耐性。

雙子：社交運稍遜，感情及親子關係不穩，宜善用時間，勿顧此失彼，令家人伴侶不滿。

巨蟹：事業運欠佳，情緒不穩，家事或會較頻，工作時需注意言談舉止，以免影響進度。

獅子：出勤、公幹及海外項目等，阻力或會較大，需小心處理文書、傳訊、運輸等工序。

處女：財運不穩，經濟狀況處於變動期，做生意、自由業或銷售業的朋友，需多予耐性。

天秤：體能欠佳情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，注意言談態度，與身邊人關係將更和順。

天蠍：體能稍遜，工作運欠佳，注意人際關係之餘，善用公餘多休息，可助提升效率。

人馬：社交及人緣運欠佳，戀愛及親子關係不穩，宜多予耐性，並小心處理金錢事宜。

山羊：情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，人氣稍遜，身邊人或較任性，多予體諒可助過度。

水瓶：辭令及思考力稍遜，出勤、公幹、海外項目等，進程或較不穩，宜小心處理文書。

雙魚：財運不穩，經濟狀況持續不穩，仍需小心理財，節約各方開支，將有助維持穩定。