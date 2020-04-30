【健樂事】食齋=健康？解構素食7個疑惑

今天是佛誕，相信不少人都會應節食齋，但其實除了宗教理由外，還有很多人為追求健康而加入素食行列。對於食素，你又有何想法？以下是人們對於素食的常見疑惑，重視飲食健康的你，真的要多多了解啊！

疑惑1：素食是否代表健康？

答：不代表，因為坊間有些素菜為求味道更可口，烹煮過程加入很多油、鹽和醬汁，所以想素食是否健康，很大程度上取決於烹調方法。值得一提，加工大豆產品為模仿肉味及其外觀，或加入增味劑、調味劑及人工色素，許多微量營養素會在加工過程中流失。

疑惑2：素食是否有違均衡飲食原則？

答：不會，因要視乎食物種類的選擇，只要針對肉類所含營養而選擇合適的食物作補充，亦能達致均衡飲食。若擔心素食會導致營養不足的話，可多吃一些堅果類、菇類或豆類。另外，蛋奶素食者的選擇確比全素食者多一點。

疑惑3：素食真的有助減肥？

答：不一定可以令人變瘦，始終要看你所選擇的食物種類，因為坊間有很多素肉是經過煎炸，脂肪高，同樣會影響體重。

疑惑4：素食會否令人面青口唇白？

答：有些素食者經常面青口唇白，主因並非蛋白質的攝取量不足，而是因為蛋白質的質素較差。蛋白質由20種不同的氨基酸組成，一般肉類差不多全部包含其中，但植物類食品往往需要多吃不同種類才能集齊。因此，素食者要增加進食蔬果、豆類的種類，不要愛吃黃豆就只吃一種，因為氨基酸種類愈少，人體吸收蛋白質的質素便會愈差。

疑惑5：素食會否好快肚餓？

答：會，雖然一般素菜都有較高纖維，能增加每餐的飽肚感，但相對於肉食性蛋白質和肉食性脂肪，蔬菜和碳水化合物較易消化，食物留在胃部的時間較短，才會令人產生易餓的感覺。

疑惑6：素食者是否較易生病？

答：食素不一定令免疫系統變差，關鍵在於你平時有否進食足夠分量的水果，因為水果含豐富的維他命及礦物質，對維持免疫力非常重要。與此同時，素菜的纖維含量高，有助減低患上大腸癌、心血管疾病的風險，亦有助控制血糖，提高血糖穩定性。

疑惑7：是否人人都適合成為素食者？

答：雖然素食好處多多，但是不進食肉類確實容易缺少某些營養，所以有三類人還是不太建議餐餐吃素。第一類是發育中的青少年，第二類是孕婦，第三類是痛風症患者。前兩類人因為對蛋白質和鈣質的吸收較多，吃肉是較為理想的吸收方法。至於痛風症患者，因為豆類含有較高的「嘌呤」，患者多吃的話容易使痛楚加劇。