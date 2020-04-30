Volkswagen

日期：4月30日至5月3日（星期四至日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：九龍灣陳列室（國際展貿中心G27）

推介：T-Cross全新震撼價$228,980起，更額外送出升級限定禮遇高達$12,000。而熱選SUV車系Tiguan，結合動感性能、實用空間與極致安全，Tiguan 330 Trial 4MOTION TSI售$369,980起。電動車e-Golf配合「一換一」計劃售$299,980起，體現零排放靈活操控。

Volvo

日期：4月30日至5月3日（星期四至日）

時間：10:00am~6:00pm

地點：沙田維修中心（圓洲角源順圍2號冠華大廈地下C1及C2室）、灣仔陳列室（告士打道160號海外信託銀行大廈地下）

推介：踏入長周末假期，Volvo帶來PopUp Final Sale，多款型號以優惠價發售，如XC40 T4 Momentum售$359,800起（可以優惠價$12,000升級Ice White Package）、V60 T4 Momentum售$399,800起、XC60 T5 Momentum售$399,800起，即場設有試駕及Trade-In報價服務。

BMW

日期：4月30日至5月3日（星期四至日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：荃灣陳列室及維修中心（荃灣青山公路380號森那美集團大廈5樓）

推介：BMW & MINI THE BEST NUMBERS年度新車MEGA SHOW，首度開放逾萬呎樓層，分為6大主題區域，包括四驅豪華X系列、皇牌房車系列、靈活出行系列、動感跑車系列、網上限定系列、MINI精選現貨系列。另有8大亮點及優惠，指定型號優惠超過10萬元！