真人Show KOL 　火辣爆紅

好多靠Follower多寡而取決賺幾多收入的KOL，應該成日都會諗點樣可以將自己Follower人數激增十倍？近日憑Netflix真人Show《Too Hot to Handle》而爆紅的Francesca Farago就為大家做咗一個示範，於節目播出前佢Instagram Follower（IG @ francescafarago）人數只有大概30萬左右，而節目播出後卻暴增至309萬，當然要造就呢個成績就一定要天時地利人和齊晒章先有機會。

出身於加拿大卑詩省（British Columbia）的Francesca Farago本身是一位模特兒，玲瓏浮凸火辣身材加小麥膚色、性感樣貌雖然「人工味」好濃（佢曾經承認接受豐唇及豐胸手術），但仍然成為佢爆紅最重要的本錢，否則佢又點會成為真人Show入面「主角」，更引得多位男參賽者想同佢「犯禁」。

6年前成為素食主義者的Francesca Farago（26歲），於真人Show中就與來自澳洲昆士蘭的「小鮮肉」Harry Jowsey（22歲）配對成功，而二人更將關係從電視節目帶到現實世界，成為一對跨越半個地球的「姐弟戀」情侶，拍攝節目完結至呢一刻已經將近一年，二人至今仍然繼續維持情侶關係，據說甚至有共諧連理步入教堂的想法。在未成為合法夫妻之前，二人上月就率先成為生意拍檔，於YouTube開設《Harry & Frankie》頻道晒恩愛兼搵真銀，雖然至今只發布過一條慶祝Harry Jowsey 22歲生日短片，但觀看次數已經達65萬次，訂閱人數更有15.5萬人，已經多過二人各自本身擁有的頻道訂閱人數總和，真真正正成為《Too Hot to Handle》入面的大贏家。