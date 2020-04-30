靈敢侶情：不想這些事變得太正常

《限聚令》由生效至今，剛好一個月，身邊做生意的朋友，包括我自己，無不叫苦連天。

生意跌，已屬意料中事，即使無生意，都知道不能用始料不及的錯愕心態去面對。但我和朋友們最難過的，並非生意。

我們擔心的，是員工的生計。

一家店若沒有客，又哪來工作和雜務？當沒有工作和雜務，又何需員工？當然，我和朋友們可以倣效外面無薪假的做法，反正大部分老闆都這樣做，一件事只要很多人做，自然會變得正常；一件事只要變成正常，我們便好像沒有對不起任何人。

但我和正在做生意的朋友們，真的不想變得太正常。

於是，我們相約視像，商討生意大計。

連線後，我們都苦着臉聊起員工的點滴，其中一位朋友告訴我︰「跟我多年的秘書，現在50多歲了，當年雙眼很有神，最近患上青光眼。」我也跟他們聊天自己的幫手︰「她最近因為家庭問題搬出來住，開支增加了，又遇上疫市，唉！」

不過，亦因為有難題，我們更加希望想辦法應付。於是，我們的話題，便由怨疫市，轉而討論︰「怎樣在沒有工作和雜務之下，讓員工照常工作，繼續支薪」。

在他們一言我一語、他們幾個點子我一個提議之下，我們竟然都想出了很多辦法，從增加生意服務範疇、以至怎樣省減開支⋯⋯

起初因為擔心員工，最後，反而令我們變得有希望。

「這點子好呀！應該有得做！」

「嗯！我們試試看！」

時勢之下，要解僱員工或要求他們放無薪假，雖是在所難免，但我們不是常說：遇到問題時，要積極面對嗎？今天一個浪湧過來，我和朋友們作為老闆就立即走避，這對業務可是一個很大的打擊，試問，生意又怎可能做得好？

跟朋友聊過之後，我跟店裏跟幫手說︰「只要有我在，你一定有工做。」看到她如釋重負地笑逐顏開，再辛苦、再絞盡腦汁，都值得。

人是我請回來的，我有責任讓她安好。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk