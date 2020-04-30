好感動！多啦A夢寫信撐你STAY HOME

幾個月來為防止疫情傳播，大家都盡可能乖乖留在家中，鬱悶指數和壓抑感難免上升。昨天藤子・F・不二雄公司及博物館就啟動了「多啦A夢STAY HOME企劃」，其中一個活動是於《朝日新聞》刊出一封由多啦A夢所寫的信件，內容如下：「因為你留在家中、因為你認真洗手、因為你惦念家人、因為你幫助朋友、因為你心懷友善、因為你救助病患、因為你辛勞奉獻、因為你對未來抱有信心。放心吧！我們的未來會很好的。」短短的幾句話，在艱難的疫情期間，撫慰了無數人的心靈，刊出後得到熱烈回響。這封信將翻譯成英文、中文、泰文、韓文、印度文、印尼語及阿拉伯語等7種語言，在官方社群媒體發布。

此外，由於外賣的需求不斷增加，企劃還特意製作了支持海報，簡單一句「多謝你的外送服務」，給了外賣員支持。打氣信及海報也可於「多啦A夢STAY HOME企劃」網頁免費下載。另外也提供多款免費桌布，連載日文漫畫、填色圖畫、推薦書籍以及多達9款小遊戲。而藤子・F・不二雄博物館的網站也推出了多款桌布，即使不出門，有多啦A夢陪伴的話，其實也很幸福！