最高話題聯名！軍事風M992WT亮相！

WTAPS x New Balance M992WT(互聯網)

心水清的波鞋迷應該會發現,好多時品牌如果想「煲」起某個單品設計成為大熱款式,通常都會先推出聯名版本吸引大眾眼球賺盡收視先,當大家購買欲急升後就會發現其實聯名版好難入手,退而求其次惟有入手非聯名版本的相同款式止癮。呢招絕對係萬試萬靈,尤其放於波鞋之上就更見奏效。根據呢個理論推斷,有理由相信嚟緊New Balance將會力谷992呢個型號,因為日前官方就發布了將於5月1日推出WTAPS x New Balance M992WT。

曇花一現再登場

2006年為慶祝New Balance創業100周年所發表的M992,設計延續99X系列主打高機能概念,鞋身以麖皮及網布打造出豐厚的鞋型,並於中底配上ABZORB SBS緩震系統,但M992於當年曇花一現後,足足消失了14年。今年2月先首度復刻推出元祖灰、卡其及黑色,事隔兩個月就輪到呢對WTAPS聯名版M992接棒登場,你話NB Fans聽到點會唔興奮先?

標誌性配色設計

鞋款設計用上New Balance標誌性灰色及WTAPS經常使用的橄欖綠色及沙色組成,同時於鞋身不同位置加入3M反光物料增加機能性,而鞋舌及鞋踭更有「WTAPS」字樣點綴,用色配搭及鞋身細節都忠於西山徹(Tetsu Nishiyama)個人喜好。之前佢着過嗰對HOKA ONE ONE Tor Ultra Hi WP都已經咁搶手,呢對由佢親手打造的聯名版波鞋,你唔係以為輕易會畀你買到?買唔到咪買番之前復刻嗰對M992TN,設計都有三幾分似呢對!