【行媽咇】絕密公開！媽媽KOL煉成秘技

家陣人人都想做KOL，怎樣做到一個成功的KOL？如何令更多人喜歡你的facebook或IG？今集《行媽咇》方太邀請了近年轉型做媽媽界KOL的董敏莉，分享幾個KOL心得給大家參考。

董敏莉坦言最初沒想過由藝人轉變為媽媽KOL，現階段還在學習中，而成為媽媽KOL後更多人重新認識自己。她笑言自己是靠女兒Martha，粉絲大多比較想見她，皆因有時董敏莉自己出post都沒甚麼反應，反而跟Martha有關的內容，followers（追隨者）都會不停留言。

最初完全不懂經營社交平台的董敏莉，早前參與演藝人協會舉辦的工作坊，因而去了Facebook香港辦公室總部，並從那裏知道很多。就以Instagram為例，她以前會把照片製作成像寶麗萊一樣，即是有白邊、把照片裁成正方形，但原來最理想的比例是4:3，照片長一點點的話，在手機所佔的比例會多一點，followers就會多看一會，這是竅門之一。

董敏莉表示現在IG story很流行，人們都喜歡看Story，藝人平時華衣美服下，其實生活是怎樣的？所以簡單的一張照片，並寫上一些特別的故事，就會吸引到人們的注意。她發現大家現在都喜歡看小朋友所發生的事，當中有甚麼事發生？又會學到了甚麼？只要把與女兒相處的故事都加了進去的話，就會發現那照片會變得好看的。