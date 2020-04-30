學習「平」板　3千有找！

疫情底下大家煲多了劇、開多了會，學生們更多了線上學習，一時之間平板電腦又變得有價有市，Samsung亦唔執輸，於4月30日開售Galaxy Tab S6 Lite。

顧名思義，此機即去年8月發表的Galaxy Tab S6的輕量版本，雖然如此，但屏幕依然有10.4吋之大，並僅有7mm厚、465g重（Wi-Fi版），長時間手持也不會太疲倦。屏幕解像度達2,000×1,200，比例上睇書或學習會優於睇戲，同時又對應4,096級壓力感應，可經S Pen書寫、繪畫，或透過AR Doodle功能在相片上塗鴉，玩法豐富。

Galaxy Tab S6 Lite內建Exynos 9611八核心處理器、4GB RAM及128GB儲存空間，也支援1TB microSD記憶卡。電池則有7,040mAh之大，最長可播放13小時影片，夠晒長氣！當然其缺點都頗明顯，例如屏佔比只有81.1%，前後鏡頭又分別只有500萬及800萬像素，規格上算是頗為落後。

Galaxy Tab S6 Lite設有Wi-Fi及LTE版，同樣提供灰、粉紅2色選擇，入場費3千有找。特別一提，在6月30日前購買Galaxy Tab S6 Lite可以6折選購專屬Targus書本式皮套(原價約$700)，具備S Pen收納位及可調整2個不同角度，習慣豎立平板的話不妨買埋！