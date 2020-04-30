Hello Kitty全方位聯名　召喚「貓奴」血拼

1974年由日本公司SANRIO所創作的Hello Kitty，一直以來都是SANRIO家族入面最受歡迎的卡通人物，其可愛小貓形象贏盡3歲至80歲女性歡心，而且不止日本國內受追捧，即使於國際間亦不時獲不同領域的潮流單位力邀合作，將其左耳結上紅色蝴蝶結的可愛貓樣結合到各類型單品上。人氣長期高企的Hello Kitty，今季就接二連三與GCDS、Reebok及ROMAGO SWISS推出一系列聯名單品，服飾、鞋履及腕錶任你揀，「吉蒂貓奴」係時預備好銀兩銀血拼買晒佢！

由Giuliano Calza及Giordano Calza兄弟檔主理的意大利街牌GCDS（God Can's Destroy Streetwear），一直以搶眼圖案結合精緻工藝打造高級感的街牌服飾。今季找來Kawaii代表Hello Kitty握手合作，聯名推出一系列充滿鮮艷色彩的潮流服飾，以呼應春夏季度的K-HAWAII主題。

一向愛與不同品牌推出聯名波鞋的Reebok，今季就與Hello Kitty（同系列仲有Gudetama）合作打造Instapump Fury及Club C別注鞋款；更特別邀請本地插畫師Zoie Lam擔任設計師，將標誌性紅色蝴蝶結加入白色鞋身，讓Fans一眼就睇得出兩款波鞋係Hello Kitty聯名版本。同時鞋款更推出成人及小童尺碼，要打造可愛型格親子裝就更加方便。

當你以為Hello Kitty的可愛形象只適用於潮流單品上，未免太看低Hello Kitty百變又百搭的功架。早前，瑞士高級腕錶品牌ROMAGO SWISS就推出了兩枚限量版Hello Kitty藍寶石自動腕錶。設計採用特大46,5毫米柔和透明粉紅色藍寶石方形錶面，鏤空錶殼設計呈現複雜機芯的完美工藝。兩枚腕錶分別鑲有39顆鑽石（RM095-KT）及121顆鑽石（RM101-KT），全球限量各10枚，每枚均刻有獨立編號盡顯其矜貴罕有。