【營事檔案】薑葱炒牛肉　具抗氧化功效

集合了薑及京葱的一道薑葱炒牛肉，本是北京家常菜，卻也營養豐富，適合一家大細食用。（設計圖片）

京葱炒牛肉是一道著名的北京家常菜，很適合伴飯吃。除此之外，這道菜的營養也十分豐富，可以幫助我們維持抵抗力，在家抗疫期間也很適合一家大細食用。

京葱含蒜素

今次這道菜加入了京葱及薑。京葱，又稱為大葱，一般用於北方菜式，其營養價值亦非常豐富。京葱含有蒜素，是一種抗氧化物質，它有殺菌及抑制細菌生長的功效，同時亦有助血管擴張，令血液流動更暢順；另外也有助減少脂肪積聚在血管壁上，預防血管硬化和收窄，有助降低患上心血管疾病的機會。京葱葱白的部分含維他命C，同樣具有抗氧化功效，有助提高身體的免疫力，減少細菌入侵的機會。

牛肉有蛋白質

牛肉含有豐富的蛋白質、鐵質、鋅質和維他命B6和B12，蛋白質是修補細胞的重要元素，而鐵質和維他命B6、12同樣有助身體造血和預防缺鐵性貧血。攝取優質蛋白質、維他命和礦物質 (例如: 鐵和鋅質)等對維持免疫力也十分重要。

【薑葱炒牛肉】

材料：

瘦牛肉片 12片

京葱 1棵

蒜頭 3瓣

薑片 5片

醃料：

生抽 1茶匙

糖 少許

胡椒粉 少許

生粉 少許

水 少許

調味料：

蠔油 2茶匙

糖 1茶匙

紹興酒 1茶匙

做法：

1.牛肉片用醃料醃15分鐘，備用。

2.洗淨京葱，斜切片; 蒜頭切粒，備用。

3.燒熱鑊，落少許油，爆香薑片及蒜粒。

4.放入牛肉炒至半熟，加入京葱及調味料炒約1分鐘，盛起即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。