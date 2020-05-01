一邊睇《德魯納酒店》　一邊學IU同款髮型

《德魯納酒店》正於ViuTV熱播，女生們煲劇之餘別忘發掘一下髮型小技巧，Get劇中女角「張滿月」的同款髮型！（互聯網）

最近由IU（李智恩）、呂珍九主演的《德魯納酒店》在本地電視台再度熱播，劇中滿月社長（IU飾）的百變造型又又又火了。雖然要學習其優雅、高貴的服裝造型有點困難，但是要Get她的同款髮型就容易得多了，現在馬上為大家拆解髮型小技巧，想變身張滿月就快快學起來吧！

亮麗黑色長髮

在劇中，滿月社長大部分時間都是維持着一把黑色長髮。無論是直髮、曲髮、綁成不同髮型或搭配不同髮飾和服裝都相當好看。而且黑色髮色也相當顯白，在鏡頭下也顯得臉小。

女神編織髮

編織髮型在劇中也常見，非常的顯氣質，配搭上劇中的優雅服裝，瞬間散發公主氣質。IU的編織髮型用了三手辮綁法，只需3個步驟即可輕鬆完成。

Step 1：在頭頂的分界處拿起一束頭髮分成三束。

Step 2：把旁邊的兩束髮輪流搭到中間，每次搭到中間的時候要再加一束頭髮。

Step 3：每層加頭髮去編直到耳後，就可以不用再加編到尾用黑色小皮筋固定。

優雅捲辮子

另外一個常見的髮型是在兩邊綁上一條小辮，然後在辮子的中間弄個小洞，把辮子捲進去，營造輪廓感。這款髮型弄起來比較簡單，而且看起來可愛又不失優雅，可以搭配不同服裝。很適合頭髮容易塌或髮量比較小的人，頭頂更有蓬鬆感。

Step 1：在頭的兩側各綁一條小辮子。

Step 2：在辮子的中間弄一個洞把辮子從中（由外向內）穿過。

善用不同髮飾

低馬尾配絲帶：低馬尾也是劇中常見的髮型之一，如果想學起來又不想太單調的話，可搭配一條絲帶，色彩便更鮮明和更富層次感。

散髮襯頭箍：如果時間不足又唔識編髮，又覺得散髮欠缺新意，那就學IU善用不同款式的頭箍，便可以輕鬆轉換不同風格的造型。

善用彩色髮夾：過往也很流行夾一排彩色髮夾在頭上，近日此熱又再回歸，不過就貴精不貴多，只在耳上夾一、兩個，簡單精緻又具少女感，更可搭配不同髮型。

模特兒：斯菲