自製能量條 健康零食又可充飢

唔少人在避疫期間留家日日食，尤其係薯片朱古力等零食，既油膩又無營養，想食得健康啲，不如跟IG@inspiredtaste學整方便又美味的能量條。

將杏仁和燕麥烤乾水分，蜜糖加牛油等用慢火煮成混合物，先與杏仁燕麥片拌勻，之後按個人喜好放入乾果粒和朱古力粒粒等倒入盤內。想脫模時更容易，在盤內放一張錫紙，在錫紙上掃一層薄薄的油，才倒入混合物，輕壓平後灑一層朱古力粒粒，便可放入雪櫃冷藏至凝固。取出按個人喜好切件，無論是作下午茶，又或是郊遊時的小食均可，富口感又營養豐富。

材料：

燕麥片 2.5杯

杏仁碎 半杯

蜜糖 1/3杯

無鹽牛油 1/4杯

黃糖 1/4杯

雲呢拿香油 半茶匙

粗鹽 1/4茶匙

蔓越莓乾碎 半杯

朱古力粒粒 65克

做法：

1.杏仁碎、燕麥片拌勻，輕烤5分鐘，拌勻後再烤3至5分鐘。

2.牛油和蜜糖、黃糖、雲呢拿香油和鹽，慢火加熱至溶。

3.牛油混合物和燕麥杏仁拌勻。

4.放入蔓越莓乾和1/4杯朱古力粒粒拌勻。

5.倒入盤內輕壓，加入2湯匙朱古力粒粒再輕壓。

6.放入雪櫃至硬身，切件即可享用。