﻿【美女饕廚】日式烤肉篇

如果大家都喜歡牛肉，推介今日間餐廳！我想不到還有另一間質量可媲美的烤肉店，這間可以說是我在香港吃過最有質量的日本和牛。我對牛肉要求很高，這盛宴由獨特和精緻的開胃菜開始。

首先登場的是白海膽，水分較重，入口即化，味道清甜無比。之後是毛蟹，拆肉配上蟹膏，肉質鮮嫩，伴以醋啫喱，愈吃愈開胃。最後一款前菜是時令刺身，馬糞海膽色澤較深，味道濃郁，口感較結實，而鳥貝刺身則非常新鮮，十分肥美鮮甜，口感爽脆甘甜，配上刺身醬油及新鮮磨的芥辣，帶出了刺身的鮮甜味道。儘管有很多高品質的海產刺身，但實際上牛肉才是餐廳的主打呢！

餐廳每位侍應員都訓練有數，從他們在各桌子上烤牛肉的手勢已知一二，到送到我面前品嘗時，更明白到他們手藝何奇高。至所以每一位侍應員均能提供細心服務與一流的烹調技巧，全因講究及要求高的老闆Antoine Ng，他本身也是一位烤肉專家，更多次以專業角度解構日本烤肉。我很高興能找到一間用心做好菜的餐廳！

餐廳位於銅鑼灣，內裝風格及裝飾比較簡潔，座位寬敞，最重要的是，採取的抽氣系統超厲害，確保通風，沒有煙霧瀰漫的感覺，吃完身上也沒有烤肉的味道。

店內有數十種不同產地的和牛供選擇，全部都是老闆Antoine親身到日本挑選，他更親自為我們選了招牌特色的和牛菜式，包括來自神戶、山形、仙台等地的優質和牛。

薄薄的仙台牛西冷是用超高溫以最短時間烤出焦香，最重要是，每次都能燒至3至4成熟，保持肉的水分與鮮嫩度，入口爆汁，配上絲般細滑的蛋黃汁及餐廳自家製的燒肉醬，大大增強牛肉的風味。醬油帶甜，味道有點像Sukiyaki，加上日本米，煙煙韌韌，所有精華於舌尖上融合，互相平衡着，減低膩口感之餘，每一啖都鮮味無窮，焦香四溢。

另外一款菜亦是我最愛之一──吉列和牛，用的是A5飛驒牛柳，吉列皮非常薄，入口十分酥脆，零油膩感，牛柳煮至剛好3成熟，肉質鮮嫩軟綿，味道甘甜，非常完美。

饕廚貼士：家做吉列牛柳

牛柳印乾水，沾上麵粉（加了鹽和胡椒粉撈勻），然後沾蛋漿，再沾上麵包糠後落滾油炸，要注意炸的時間，不能超過一分鐘，時間過久，牛柳會過熟，肉質變鞋，口感變差。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）