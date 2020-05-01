Lexus LM350 4-seater　頂級MPV王

日系豪華汽車品牌凌志(Lexus)首款旗艦級MPV—LM終於嚟喇！輸港的是LM350型號，備有7座版和4座版選擇。率先提供拍攝的屬後者，採用2+2座椅布局，前排與後排之間特設電動可升降及可調校透光度的玻璃屏風，巧妙地將後排變成 Emperor Suite獨立私人空間。加上車載全車系最頂級的配備，儼如一個極致豪華的新世代移動行宮，堪稱頂級新MPV王一點也不為過。

作為品牌旗艦MPV，安全科技當然是重要一環。全新LM配備了LSS+ 主動式安全防護系統、 360°全景泊車影像輔助系統、PKSB泊車防碰撞輔助系統連聲波偵測及 11個 SRS安全氣囊等主動輔助智能安全科技，降低意外發生的可能性，行車安全再睇高一線。

規格表

車型：五門四座位豪華MPV

引擎：V6 雙VVT-i

容積：3,456c.c.

最大馬力：274ps/6,200rpm

最大扭力：340Nm/4,700rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

傳動：六前速Super CVT附加減功能

車身體積：5,040×1,850×1,895mm（長×闊×高）