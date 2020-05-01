Facebook+Whatsapp　多人視像傾計本周開通！

疫情肆虐不少人都要Home Office，實時視像的需求愈來愈高，但部分會議App不是只有試用版，就是有安全問題。Facebook當然也注意到大眾有此需求，因此剛宣布將於本周起於某些國家及地區推出全新「Messenger Rooms」功能，助用戶在疫情間互相連繫。

Messenger Rooms即Messenger的強化版本，容許用戶透過Messenger或Facebook建立一個聊天室，只要在動態消息、群組或活動頁面上分享聊天室的連結，即使對方沒有以上帳戶也可加入，最多容納 50 個人，且不限時間，比不少免費會議App限時限刻更好。

當用戶受邀加入某個聊天室，他們透過手機或電腦就能加入，過程中毋須下載任何應用程式。若用戶使用Messenger程式，更可大玩兔子耳朵等AR濾鏡，又或加入360度背景和情景燈光等效果，令會議更有趣。安全性方面，當用戶不想再讓其他人進入聊天室，可將聊天室鎖起來，另外也可如Facebook般封鎖某些人，避免他們胡亂加入。對聊天室有意見的話，更可向有關方面報告或投訴，玩開Facebook的話不難適應。

特別一提，除了Messenger Rooms，Facebook也宣布擴展WhatsApp群組視像通話功能，用戶快將可與最多8個人進行群組語音或視像通話，所有通話均會採用端對端加密技術來保護，他人無法讀取或聽取私人對話，夠晒安全！