生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 上司和同事提出無理要求，雖不滿亦要暫時忍讓，硬碰對你沒有好處呢！

牛：↑ 今天要珍惜獨處的時間，不妨看看書、聽聽歌，充實精神生活最重要。

虎：↓ 和家人的相處開始出現問題，忍一時之氣，不宜動怒，以免令事情惡化。

兔：→ 錯過才知誰是最愛，要好好反省自己，過去是不是做得太過分呢。

龍：→ 睡得不好只因想得太多，過去的事就由它過去，想得太多也是無謂的。

蛇：↓ 戀愛運開始下降，對方只是忙着其他事情，宜多關心對方，免生誤會。

馬：→ 身體不適，整天提不起精神，必須要注意飲食，早點睡覺以消除疲勞。

羊：→ 最近的生活總是充滿挑戰，嘗試不同的工作方式，換個角度看世界吧。

猴：★ 今天運氣不錯，適合提前展開你的計劃，令你有更多時間來面對問題。

雞：↑ 運勢正在回升中，你的健康狀況舒暢爽朗，有自由自在的暢快感覺。

狗：→ 今天的情緒有點不安，說話要經大腦，否則將會惹來極大麻煩和衝突。

豬：↓ 是日沖煞，戀愛運下降，只是暫時情況，人總會有倦怠時候，不必太介懷。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌