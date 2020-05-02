預測：下周大市，價位或具下調空間。

白羊：人氣及事業運雖持續不穩，但財運極佳，求職、謀事等將甚利好，宜積極行事。

金牛：精神狀態欠佳，但人氣極佳，出勤、公幹及海外項目等進展將較佳，宜放膽進行。

雙子：社交運不穩，但精神狀態佳，助改善及應付人際、親子及感情關係，宜多交流。

巨蟹：戀愛及事業運雖或較不穩，但社交運帶動桃花，單身朋友仍可積極爭取戀愛良機。

獅子：事業運極佳，求職、轉職及謀事等，宜積極行事，但體能不穩，多休息助增勝算。

處女：親子及感情關係或較不穩，但出門、旅遊等較易招引桃花，已有伴侶者宜多自律。

天秤：戀愛及家庭運雖持續不穩，但情緒回穩較能放鬆，助增進及改善溝通及相處情況。

天蠍：戀愛運佳，即使偶有問題，只要保持正面嘗試交流，將有助增進溝通及互信基礎。

人馬：正財運佳，開單、簽約等將較利好，助增業績，但約會及娛樂等開支較大宜節約。

山羊：人氣雖持續不穩，但桃花及人緣運轉佳，單身朋友宜把握時機，多接近心儀對象。

水瓶：情緒及家庭運佳，有助維持較佳的精神狀態，公幹、出勤等之壓力，將較能應付。

雙魚：人事問題持續較頻，但辭令及思考力佳，帶動社交運回升，有助化解溝通等問題。