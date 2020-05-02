狗公鼻愛獵艷　睇樣防「渣男」

對女人來說，最可悲的事莫過於另一半竟是人渣，不想自己受苦，真的要帶眼識人啊！（互聯網）

被前女友踢爆私德有問題的小豬羅志祥，由舞王淪為渣男，令不少人大歎知人口面不知心，而近日本地亦有一宗「山邊食蛋糕」事件，人夫黎振燁竟與拍檔朱智賢交往，不倫戀令雙方形象破產！其實從面相角度，一個男人會否變成渣男，絕對是有迹可尋！以下是渣男常見的5大樣貌特徵，姊妹們記得帶眼識人啊！

1.鼻頭肥大

男人的鼻子大小反映其性慾，要是鼻頭肥大又稱為「狗公鼻」，代表對性有強烈需求，易迷戀女色，獵艷心強烈，屬「爛滾」之相。如果鼻上有痣，更易惹爛桃花！

2.眼神飄忽

眼形較長似桃花，眼尾稍向上翹，眼睛總是水汪汪，屬易招桃花的眼相，要是眼神飄忽不定，代表定力不夠，易受誘惑，遇到女性投懷送抱，通常會照單全收！

3.眼尾多紋

主夫妻宮的「奸門」，處於眼尾位置，出現太多雜紋，屬剋妻之相，常跟不同異性作伴，惹來正印不滿。要是眼尾凹陷，代表此人可共患難卻不能共富貴，一旦事業有成，很有可能搞婚外情。

4.嘴唇太薄

嘴唇太薄代表天性自私，若說話時經常嘴角帶笑，又或嘴歪牙疏，好有機會是花心蘿蔔，一見靚女就主動出擊，而且追求時甚麼動聽說話都能說出來，但得手後則寡情薄義。

5.臉形修長

臉長的男人，善於操控異性的心，若加上嘴唇厚，更精於討好異性，讓女性主動投懷送抱之餘，甚至自願掏錢給他花，即使已為人夫，仍會不斷接觸異性而頻頻出軌，甚至拿着另一半的錢去討好別的女性。