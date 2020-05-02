Home Office後遺症　小運動防受傷

抗疫期間，不少公司都實行Work From Home，然而在寸金尺土的蝸居，未必擁有一個舒適的空間工作，久而久之，或衍生身體不同部位的酸痛。AFTC註冊物理治療師楊嘉敏(Carmen)指出，家居環境少了一份拘束，對住電腦工作時，坐姿或較隨意，要是盤腿坐或側躺於梳化，很易出現肩頸痛、腰痛等，即使坐姿正確，但長時間維持同一坐姿，也會令腰臀肌肉繃緊，增加受傷風險。因此Carmen建議需要居家工作者，最好每45分鐘便轉換姿勢，例如離開座位去洗手間、飲水或進行伸展運動。

正確坐姿

1.坐下時，耳朵、肩膊及髖關節成一直線，腰背貼椅背，手肘及膝部屈曲角度約90度，手肘要有承托。

2.屏幕與眼睛呈水平線，兩者距離約1隻手的長度。

3.肩膊及手腕要放鬆，避免肩膊縮起。

4.雙腳平放地面，工作枱與下肢之間有足夠空間，方便活動。

5.每45分鐘轉換姿勢

5招伸展運動 紓痛解疲

肩頸膊酸痛困擾不少打工仔，其實自行拉筋已可紓緩，每組動作維持10至15秒，重複3次，即使狹窄的空間。

第1招

針對位置：手指和手掌肌腱。

做法：

1.伸直雙手，右手放於左手背。

2.左手心向內，作小幅度的外旋。

3.換手，以相反方向重複動作。

第2招

針對位置： 肩頸肌肉

做法：

1.右手帶動頭部側向右方，直至左邊肩頸出現輕微拉扯感。

2.換手，以相反方向重複動作。

第3招

針對位置： 前胸肌肉

1.首先站直身子，右手向後伸直、手指扶住門邊，而右腳則踏前一步。

2.上身向前傾，直至胸前及手臂出現輕微拉扯感；右腳微曲。

3.換手，以相反方向重複動作。

第4招

針對位置：肩膀和背部肌肉

1.雙手舉高並手握毛巾。

2.往右邊伸展至肩膀和背後出現輕微拉扯感。

3.再往左邊伸展至肩膀和背後出現輕微拉扯感。

第5招

針對位置：腿部肌肉

做法：

1.坐在椅邊，腰背保持挺直。

2.伸直左腳，腳跟貼地，腳尖向天。

3.左手置於右膝；上身向前傾至大腿肌肉出現輕微拉扯感。