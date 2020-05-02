【哈韓族喜訊】超抵烤雞烤肉連爐送

提到韓食，炸雞、韓燒是港人喜愛之選，呢排都唔使諗可以直飛當地擦餐飽，惟有喺香港柯打送上門食到夠止止癮。

超抵！炸雞買一送二

銅鑼灣一間韓式炸雞店由即日起至5月31日推出買一送二的外賣優惠，大家可按喜好選購「買雙併炸雞送雙併炸雞」或「買炸雞送炸雞」的單拼或雙拼炸雞餐，餐廳便會免費送多1款主食及小食。推介揀選「買雙併炸雞送雙併炸雞」餐，大家可揀選特別口味檸檬柚子拼蜜糖芥末香葱炸雞，或甜酸拼原味炸雞等，之後送的主食可揀選另外2款不同口味的炸雞，變相可以一次過食到4款味道。如果唔想全部都係雞嘅話，大可以主食揀選炒粉絲、薄餅或沙律等，小食則可選醃蘿蔔或炸薯條等，超大滿足！

借埋爐上門無限時韓燒

旺角一間韓燒專門店，早前就推出多款韓燒外送套餐，有2至4人基本套餐，有前菜、燒物、蔬菜、熟食、飲品等16款以上的食物，而且還借爐具及配件畀大家喺屋企用，用完只需在7天內退還即可。套餐款式多，有啖啖肉的牛排骨、五花腩、雞肉串等，也有帶子、扇貝等海鮮，配上燒酒或汽水，夠晒豐盛。胃口大一點的，也可以追加牛魔王或海龍皇拼盤，前者有特級牛肉眼、牛板腱、牛翼板等，而後者則有龍蝦、鮑魚、大蝦等，成家人食到飽！