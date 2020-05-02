870g超輕ExpertBook B9　預訂送空氣淨化器

14吋Notebook可以有幾輕？台灣電腦大廠華碩（ASUS）發布的ExpertBook B9商務手提電腦，將輕量化設計推向極致，用上14吋鎂鋰合金機身，成就870g輕巧設計，剛性卻較上代提升38%，並符合MIL-STD 810G美國軍用防護標準。相比13.3吋MacBook Air重約1.29kg，新機視野更廣闊之餘，足足輕了420g！另內置最新硬件包括第10代Intel Core i5/i7處理器、USB-C Thunderbolt 3介面及雙頻Wi-Fi 6極速網絡連線等，還植入ASUS NumberPad虛擬數字觸控板，可說為專業人士度身訂造。

最近新機正式在香港開訂，由即日起至5月18日凡於ASUS網店（網址 https://bit.ly/3cZZz2K ）及bizMART by HKT網店優先預訂ExpertBook B9（B9450），即可獲贈日本製JEWELiON ion Mask 鑽石級便攜負離子空氣淨化器（價值$1,599），數量有限，送完即止。