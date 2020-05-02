美食婷：天然味精用得巧　提鮮又無害

一提起味精（MSG），美食婷我同好多人都耍手擰頭，連唔少煮人都棄之如敝屣，身邊有營養學呢方面知識嘅朋友就話，其實味精並非「大奸大惡」。

味精係喺1907年時由日本東京帝國大學嘅池田菊苗教授所研發，他從海藻中萃取出谷氨酸一鈉（當中蘊含嘅谷氨酸屬氨基酸一種，更係組成蛋白質嘅基本成分之一），加到菜式中，凸顯鮮味，故味精又有味覺第五味嘅鮮味（Umami）之美譽。經過一個世紀嘅演變，味精由最初係由海藻提取，到後來從甘蔗、蜜糖等食材萃取出氨、碳水化合物再進行發酵而成，相對於雞粉、雞精一類嘅鮮味劑更為天然。

大家或者會覺得，既然谷氨酸可以從天然食材萃取到，咁咪可以從日常生活中吸收到囉，答案係：無錯呀！舉個例，每100克番茄含246毫克天然游離谷氨酸，所以大家會發現好多中西菜都會用上番茄作為鮮味基調；而牛肉、豬肉、雞肉這類蛋白質含量豐富嘅食材，自然含更多谷氨酸，味道亦更為鮮味。

此外，經過發酵或熟成嘅食材好似豉油、芝士、魚露等都會含大量谷氨酸，以魚露為例，唔少東南亞菜式都會以此來提鮮，烹調時放一點點，已能釋出大量鮮味，然而，由於味精含鈉，含量約係鹽嘅三分一，加上並無明顯嘅鹹味，唔容易食得出，而唔少人煮食時除落味精外，還會落鹽、豉油等調味料，因而有過多鈉含量，無意中便會食用過多，所以咪覺得口渴或不適囉！其實，只要適度運用，味精只不過係單純嘅調味料，身體更可以自然代謝添呢！