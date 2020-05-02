印度品牌　時尚花花世界

提起印度時裝，大家的印象可能仍然停留在異國民族風圍巾及配飾上。但其實隨着近年印度時裝勢力抬頭，當地的新派時裝品牌已愈來愈多，好似Cocktail今季引入的印度品牌PÉRO便是最佳例子。

這個由設計師Aneeth Arora創辦的時裝品牌，以現代時尚美學重新詮釋當地傳統紡織工藝，並透過設計師獨特的視覺及經驗工匠的細膩工藝，設計出結合傳統文化及時尚舒適的作品。來到全新季度，品牌以「Mille Fiori」（意大利文解作千朵花朵）為系列主題，並透過手繪、刺繡、編織等技藝將各式各樣的花朵呈現在不同素材中。

當中最矚目的設計，首推與巴黎藝術插畫家Nathalie Lété合作的限定系列。曾與Gucci、Issey Miyake及H&M等合作的Nathalie，今回把擅長的童話及復古色彩手繪動植物及人像圖案，飾於乾濕褸、Tee、絲巾、牛仔褸及裙款上，令簡約服飾即時變得充滿活力朝氣和型格。

除PÉRO外，店舖今季亦同時引入其他色彩豐富的設計，例如意國品牌forte forte及日藉設計師Yoshi Kondo，都同樣在輕盈薄身的服飾上飾以刺繡或印花。值得留意的還有由巴基斯坦設計師Usman Manzoor的鞋履品牌Çaplait，便用上棉及帆布等物料，由經驗工匠人手刺繡傳統花朵及幾何圖案，巧妙地將當地結實耐磨卻舒適易穿的傳統男性方形鞋頭平底涼鞋重新演繹，打造成女性化的時尚休閒鞋履，用來配搭夏日服飾絕對一流。