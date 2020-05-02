冷溫感杯　細看櫻花盛開

每年的櫻花季，日本方面都會推出很多的相關產品，特別是今年受到疫情的影響，阻擋了很多人前去賞櫻的步伐，所以今年特別多櫻花產品推出，但是在家「賞櫻」難免無聊，而且要買實用的物品才合性價比，若然能再加一點趣味性的話就更好，那麼，櫻花杯會不會是好選擇？

圖案漸變色

日本陶器家品店「丸高木陶器 Marumo Takagi」推出了一系列的櫻花杯碟，最神奇是當你倒入冷水或熱水時，櫻花圖案都會變成粉紅色，非常有趣。冷感系列有香檳酒杯和兩款不同的清酒杯，倒入低於攝氏17度的飲品時，圖案就會從白色變成粉紅色，雖然任何飲品都可以，但透明的效果就更好。

至於溫感系列只有茶杯款，倒入高於攝氏45度的熱飲時，圖案會由黑色變粉紅色。雖然只有一款，卻有更多的圖案，可以變化成不同的顏色，有富士山、櫻花、楓葉、浮世繪海浪花、達摩不倒翁、錦鯉、相撲手和面譜等八款。

香檳酒杯的價格是一套兩個5500円（約HK$395）、清酒杯一套兩個3300円（約HK$237）、溫感茶杯一套八款價格是11000円（約HK$790），手工製作數量有限，有興趣就快D去官網睇吓啦！