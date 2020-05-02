文青動起來！日廠無反超狂連拍

「天下武功，唯快不破！」相機亦然，今時今日要令低頭族投入無反世界，相機慢啲都被市場淘汰！日廠Fujifilm就深明此道，全新旗艦級無反相機X-T4就具有全球最快每秒15張超高速連拍功能，快門時滯只有.035秒，使用電子快門更可實現每秒30張無黑屏連拍，快得驚人！在影樓試拍，相機可全程捕捉Model刺破氣球一刻，氣球碎片及內裏紙碎在鏡頭下無所遁形，輕易拍出超動感一刻。

連拍快，對焦亦快，在高速影像處理器X-Processor 4幫助下，其自動對焦僅需0.02秒，而且懂得眼部追焦，簡單來說即無論是人或動物，鏡頭都會追着對方眼睛來對焦，比人臉對焦更實用，保證靈魂之窗順利入鏡！X-T4機身約重607g，比上代重了68g，若再加上鏡頭始終具一定重量，為免用戶手痠影到「鬆郁矇」，它特別加入IBIS機身防震系統，屬同系中首次採用，提供5軸6.5級防震效果。在快門1/8s下移動拍攝，成像都保持穩定，影相無需吓吓落腳架！

X-T4維持Fujifilm相機一貫的文青造型，提供黑、銀2色選擇，驟眼看整體按鍵布局跟上代相若，事實上卻有不少改善，例如加入了影相/拍片獨立轉盤，換Mode更容易；順應民意把Q Menu按鍵改至右上角，拉近與拇指距離；3吋屏幕如今可向左翻出再旋轉，令取景或自拍更方便；另外電池改用高容量NP-W235，最多可連影600張相，比上代只能拍390張長氣得多。若額外購買「直度」電池手柄VG-XT4更可拍足1,700張，滿足長時間拍攝需要。

Fujifilm X-T4現已發售，淨機身約售$14,000，畀多$2,500跟多枝XP18-55mm F2.8-4 R LM OIS鏡頭，或畀多$4,500則有枝XF16-80mm F4 R OIS WR鏡頭，售價都幾進取，有機會引到拍友轉會。