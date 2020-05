每年5月4日都是「星球大戰日」,皆因「May the Fourth」與星戰名台詞「May the Force Be With You」發音接近。雖然星戰EP9去年已播映完畢,但各地Fans也會於這日大肆慶祝,今年連Siri也來湊熱鬧,不但能隨機回答「願原力與你同在」,當說出「喂Siri 播Best of Star Wars歌單」時,還懂得播放Apple Music上由電影配樂大師John Williams主理的9套《星戰》原聲專輯,以及其他《星戰》系列的原聲配樂。

Siri以外,Apple TV app及iTunes Store由即日起推出《星球大戰-天行者傳奇》完整9部曲電影,並以限時組合特價發售,較其他串流平台便宜一成有多。如單獨購買第1至8集,每集也僅僅$120左右,換句話說4百元有找便可集齊元祖3部曲,星戰迷仲等咩?