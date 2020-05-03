生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，運氣從早上開始不好，原本期望的會發生的事情並沒有發生。

牛：↓ 其他人會干預你的工作，令你的願望不能實現，因而怒氣直上心頭呢！

虎：↑ 工作繁忙，不會徒勞無功。以完成原先的計劃為主，自會有良好的成績。

兔：→ 不要貪一時之快走捷徑。按既定的程序工作就不會有錯，否則費時失事。

龍：→ 感情問題使你的心波動，患得患失。單身者到消暑地方會遇上有緣人。

蛇：→ 你的情緒不自覺的轉變，很易為小事動肝火，靜思可調適混亂的身心。

馬：↓ 今天覺得特別無助，情緒低落時發現找不到訴苦對象，好像有寃無路訴。

羊：★ 散發迷人魅力吸引異性，單身者將有好機會來臨，但已婚者就要收斂一下。

猴：→ 你可能進行高度消耗的工作。下班後應全身放鬆休息，小心身體預警。

雞：→ 今天可能因同事缺勤而要多做份工作，體能過分透支可能賠上健康。

狗：↑ 不必懼怕棘手的問題，如能妥善處理的話，阻力可變成助力，成功在望。

豬：→ 遠離損友，好朋友是你的資產，多與朋友聚會，對自己事業肯定有幫助。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌