白羊：人氣欠佳，公事問題或會較頻，但精神士氣較旺，求職、轉職及謀事等仍具進展。

金牛：出門、公幹、出勤及海外項目等帶來較大壓力，多休息有助集中精神及提升鬥志。

雙子：社交運欠佳，人事問題或會較頻，宜多予耐性並善用時間，多關懷家人和伴侶。

巨蟹：情緒不穩，事業運欠佳，求職、轉職或謀事等需多予耐性，工作時亦需注意言行。

獅子：工作壓力大，出勤、公幹及海外項目等需多作後防，小心處理文書、傳訊等工序。

處女：財運欠佳，經濟狀況持續處於變動期，做生意、自由業或銷售業的朋友宜作重整。

天秤：情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，宜多予耐性和多表關注，關係將更和順、更愜意。

天蠍：體能及工作運欠佳，宜多注意合作及人際關係，公餘多休息，效率和表現將更佳。

人馬：人事問題或會較頻，宜避免介入。戀愛及親子關係不穩，宜善用時間，多予關懷。

山羊：家庭及戀愛運欠佳，人氣及情緒不穩，與家人、伴侶相處，多予體諒，可助過度。

水瓶：辭令及思考力欠佳，出勤、公幹、海外項目等，小心處理文書等工序，有助進展。

雙魚：財運欠佳，經濟狀況持續不穩，宜作檢討與重整，減省不必要開支，精明消費吧！