【心理測驗】午夜甜品店的戀愛預告

根據你的直覺，測一測你的潛在戀愛對象究竟在哪裏。(設計圖片)

雖然說戀愛很講求命運，但是一個人的個性亦注定了他會找一個怎麼樣的另一半。如果你最近的桃花運不順，不如玩玩這道心理測試題，看看以你的個性，隱藏着的戀愛對象最有可能在哪裏吧！

【問題】

深夜時分，你獨自一人走在回家的路上，見到有一家甜品店還亮着燈。正欲離開時，甜品店的門卻打開了，你第一反應認為是誰打開門呢？

A.你認識的甜品店店員/老闆

B.熟面口的鄰居

C.外賣員

D.根本沒有人（自動門）

【結果分析】

A.你的桃花對象最有可能是「對你有好感的鄰居或朋友」

即使你平日表現開朗，但內心深處非常缺乏安全感，本就認識的人，反而更有機會讓你卸下心防，好好發展，豁出去吧！

B.你的桃花對象最有可能是「暗戀你多年的好朋友」

你向來是注重精神交流的人，認為另一半最好是自己的靈魂伴侶，所以陌生人對你來說，會是更難達到心中的要求。

C.你的桃花對象最有可能是「注意你很久的同事」

個性實際的你，希望另一半能在工作或生活上，給予你一些建議或幫助，以及永遠成為你的臂膀。

D.你的桃花對象最有可能是「在新環境認識的新朋友」

撫心自問，你的內心還沒有安定下來，更想在戀愛中體驗不一樣的感覺，不過凡事要小心，選擇對象勿太隨便。

E.你的桃花對象最有可能是「網絡或路上偶遇的陌生人」

選擇這個答案的人，個性上有一些孤僻，不太可能日久生情，更相信第一眼的感覺，最有可能一見鍾情。