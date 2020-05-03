日製Fire-King　大玩印弟安民族風

由美國玻璃廚具及餐具公司Anchor Hocking於上世紀40年代開始推出的餐具品牌Fire-King，於當時主要生產一些家用及商用（主要為美式餐廳）的玻璃餐具。其設計特色是採用有良好耐熱性及抗腐蝕性的硼矽玻璃製造，比起傳統鈉鈣玻璃更為堅固耐用。當中色澤翠綠的JADE-ITE系列或印上不同美式餐廳標誌及卡通人物圖案的奶白色水杯於當時就最被廣泛使用。但可惜去到80年代Fire-King就結束品牌，隨後世界各地的Vintage愛好者就開始去搜刮於40年代至80年代生產仍然是美國製造的Fire-King水杯。

向來鍾愛美式文化及對於品牌保育愛護有加的日本人，不甘一個家喻戶曉的餐具品牌從此落幕，所以於2010年就有日本商人井置仁向Anchor Hocking提出收購Fire-King，並成功取得其獨特的製作方式，最終Fire-King於2011年就在日本人手上溶火重生。停產20多年並從美製版本轉變成日製版本後，最大改變就是杯底壓字由「MADE IN USA」改為「MADE IN JAPAN」，其他特色設計包括：翠綠色調及厚實質感都盡量一一還原。

此外，新版Fire-King於日本市場重新推出後亦經常夥拍潮流品牌推出聯名合作，將不同圖案設計融入水杯設計。近日Fire-King繼2017年後再一次與美國百年羊毛品牌PENDLETON合作，將後者標誌性的TUCSON圖案配襯到奶白色及黑色的牛奶玻璃（Milk Glass）水杯上，保留半通透外觀之餘，也為水杯增添印第安民族風格，隨杯更附送一款對應水杯圖案的羊毛杯墊。想接觸Fire-King又不知如何入手舊款美製版本的朋友，可以先入手新款日製版本止下手癮，深入認識後再慢慢上eBay搵都未遲。